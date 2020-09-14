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Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi: İç işlerimize karışmayın

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in iç işlerine karışılmasına kesinlikle karşı olduklarını bildirdi.

Emel Gözellik   | 14.09.2020
Çin Devlet Başkanı Şi: İç işlerimize karışmayın Fotoğraf: Volkan Furuncu/AA

Ankara

Xinhua'da yer alan habere göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dönem Başkanı Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen AB-Çin liderler toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şi, Çin'in iç işlerine karışılmasına, ülkede istikrarsızlık, anlaşmazlık ve karışıklık yaratacak herhangi güce ya da kişiye karşı olduklarını vurguladı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong Özel İdare Bölgesi'yle ilgili konulara değinen Şi, bunların Çin'in ulusal egemenliğini korumakla ilgili olduğunu vurguladı.

Şi ayrıca Çin ve AB'nin barış içinde bir arada yaşama, iş birliği ve çok taraflılığa bağlı olması gerektiğine işaret etti.

AB-Çin liderler toplantısının ardından, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Hong Kong'un ulusal güvenliği, AB ve üye ülkeleri kaygılandırmaya devam ediyor. Hong Kong'daki demokratik sesler duyulmalı. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Tibet'teki azınlıklara, insan hakları savunucuları ile gazetecilere davranışı konusundaki kaygılarımızı ilettik." açıklamasında bulunmuştu.




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