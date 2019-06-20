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Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Kuzey Kore'ye gitti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuzey Kore'ye gitti. Şi, 2005'ten bu yana Kuzey Kore'ye devlet başkanı sıfatıyla ziyarette bulunan ilk Çin lideri oldu.

Ömer Faruk Yıldız   | 20.06.2019
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Kuzey Kore'ye gitti

Kuala Lumpur

Sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a giden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, iki gün sürecek ziyaretinde Çin ile Kuzey Kore arasında son yıllarda bozulma eğilimi gösteren ilişkileri düzeltmek üzere, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacağı belirtildi.

Çin medyasında yer alan haberlere göre Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kalkınma ve Reform Komitesi Başkanı He Lifeng ve üst düzey diplomatlar da Şi'ye ziyaretine eşlik etti.

14 yıl sonra bir ilk

Kuzey Kore Lideri Kim'in davetiyle ülkeye giden Şi, 2005'ten bu yana Kuzey Kore'ye devlet başkanı sıfatıyla ziyarette bulunan ilk Çin lideri oldu.

Şi en son Kuzey Kore'ye devlet başkanı yardımcısı olarak görev yaptığı 2008'de gitmişti.

İki ülke ilişkileri, Çin'in Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetlerinden ötürü uyguladığı bazı yaptırımları desteklemesi üzerine gerilemişti.


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