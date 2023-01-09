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Dünya

Çin, CERES-1 roketiyle 5 uydu fırlattı

Çin, özel bir şirket tarafından geliştirilen ilk taşıyıcı roketi CERES-1 ile 5 uyduyu Dünya yörüngesine yolladı.

Emre Aytekin   | 09.01.2023
Çin, CERES-1 roketiyle 5 uydu fırlattı

Beijing

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, internet iletişim uydusu "Tiençi-13", "Tienmu" sınıfı iki meteoroloji uydusu ile iki yer gözlem uydusu, "CERES-1 Y5" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletindeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, CERES-1 roketiyle yapılan 5'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Pekin Şinghı Dongli Uzay Teknolojisi Şirketi, diğer adıyla "Galactic Energy" tarafından geliştirilen katı yakıtlı küçük taşıyıcı roketle ilk fırlatış 7 Kasım 2020'de, ikinci fırlatış 7 Aralık 2021'de, üçüncü fırlatış 9 Ağustos 2022'de, dördüncü fırlatış ise 16 Kasım 2022'de yapılmıştı.

19 metre uzunluğunda, 1,4 metre genişliğindeki roket, yerden 160 kilometre irtifadaki Alçak Yer Yörüngesi'ne 350 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

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