Çin, CERES-1 roketiyle 5 uydu fırlattı
Çin, özel bir şirket tarafından geliştirilen ilk taşıyıcı roketi CERES-1 ile 5 uyduyu Dünya yörüngesine yolladı.
Beijing
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, internet iletişim uydusu "Tiençi-13", "Tienmu" sınıfı iki meteoroloji uydusu ile iki yer gözlem uydusu, "CERES-1 Y5" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletindeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Fırlatış, CERES-1 roketiyle yapılan 5'inci başarılı taşıma görevi oldu.
Pekin Şinghı Dongli Uzay Teknolojisi Şirketi, diğer adıyla "Galactic Energy" tarafından geliştirilen katı yakıtlı küçük taşıyıcı roketle ilk fırlatış 7 Kasım 2020'de, ikinci fırlatış 7 Aralık 2021'de, üçüncü fırlatış 9 Ağustos 2022'de, dördüncü fırlatış ise 16 Kasım 2022'de yapılmıştı.
19 metre uzunluğunda, 1,4 metre genişliğindeki roket, yerden 160 kilometre irtifadaki Alçak Yer Yörüngesi'ne 350 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.