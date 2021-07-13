Euro
10.23
Dolar
8.62
BIST 100
1,356.96
Altın
1,811.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanlığına ait kargo uçağıyla Etimesgut Havaalanından Tunus'a tıbbi yardım malzemesi gönderiliyor.
logo
Dünya

Çin bandıralı 2 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Çin bandıralı 2 sahil güvenlik gemisinin hafta sonu Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 13.07.2021
Çin bandıralı 2 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Tokyo

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, Çin'e ait gemiler 10 Temmuz sabah saatlerinde Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Tartışmalı Senkaku Adaları etrafında iki gemi, bölgede avlanan Japon balıkçı gemilerine yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu, Çin'e ait gemiler, 12 Temmuz yerel saatle 11.00 gibi bölgeden ayrıldı.

Düzenlediği basın toplantısında buna sert tepki gösteren Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, Çin'e ait gemilerin Japonya deniz sahasını son 5 aydır sıklıkla ihlal ettiğini söyledi.

Kato, "Defalarca uyarıda bulunduk. Duruş ve düşüncelerimizi Çin tarafına kararlılıkla anlatıyoruz. Gece yarısı veya şafak saatleri olsun, ihlallere karşı istikrarlı ve sakin duruşumuzu koruyacağız." dedi.

Silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, sahil güvenlik ekiplerine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını bildirdi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takım adalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesinde
FDA: Johnson and Johnson Kovid-19 aşısı, nadir görülen nörolojik bozukluğa yol açabilir
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 vakalarında bir önceki haftaya göre yüzde 47 artış görüldü

Benzer haberler

Türkiye'nin olimpiyat macerası

Türkiye'nin olimpiyat macerası

Çin bandıralı 2 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Tokyo Olimpiyatlarında sporcu ve yetkililerin ağırlanacağı 'Sporcu Semti' açıldı

Taliban, Çin'in Afganistan'ın yeniden inşası için yatırımlarını memnuniyetle karşılıyor

Taliban, Çin'in Afganistan'ın yeniden inşası için yatırımlarını memnuniyetle karşılıyor

Japonya'daki heyelanın 10'uncu gününde kurtarma çalışmaları sürüyor

Japonya'daki heyelanın 10'uncu gününde kurtarma çalışmaları sürüyor
Fukuşima'daki işlenmiş atık suyun denize salıverilmesine yönelik Japonya ve UAEA'dan mutabakat

Fukuşima'daki işlenmiş atık suyun denize salıverilmesine yönelik Japonya ve UAEA'dan mutabakat