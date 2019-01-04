'Çin Afrika'yla güvenlik alanındaki iş birliğini derinleştirecek'

Fotoğraf: AA/Minasse Wondimu Hailu

ADDİS ABABA

Afrika turu kapsamında Etiyopya'ya gelen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile yaptığı görüşmede Afrika ülkeleriyle olan iş birliğini güvenlik alanında daha fazla geliştirmek istediklerini belirtti.

Afrika Birliği'ne bağlı Afrika İhtiyat Kuvveti'ne şimdiye kadar toplamda 130 milyon dolarlık yardımda bulunduklarını aktaran Vang, terörle mücadele kapsamında Afrika'nın Sahel bölgesinde 5 ülke (Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer) tarafından oluşturulan G5 Sahel Ortak Gücü'ne 500 milyon yuan (73 milyon dolar) hibe vermek istediklerini söyledi.

Çin'in Afrika Birliği Somali Misyonu'na (AMISOM) yaptığı katkıları da hatırlatan Vang, "Çin-Afrika güvenlik diyaloğu başlatılacak. Çin, Afrika Birliği'yle güvenlik ve barış alanlarındaki iş birliğini derinleştirecek." dedi.

Vang, kıtadaki barışın tüm dünyanın istikrarı için önem arz ettiğini vurgulayarak, Çin ve kıta arasındaki ilişkilerin zirve noktasında olduğunu ifade etti.

Komisyon Başkanı Muhammed, Çin'i Afrika'nın en büyük ortağı olarak tanımlayarak, bu ülkenin sergilediği dayanışmanın takdire şayan olduğunu dile getirdi.

İki isim daha sonra Çin'in Afrika Birliği Genel Merkezi'ne inşa ettirdiği yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

Vang'ın Etiyopya'dan sonra Burkina Faso, Gambiya ve Senegal'i ziyaret etmesi planlanıyor.



Muhabir: Tufan Aktaş, Addis Getachew Tadesse