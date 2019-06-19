Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.56
Dolar
5.84
BIST 100
94,244.06
Altın
1,344.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran'dan enerji ithalatına devam ediyor

Çin, ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran'dan sıvılaştırılmış petrol gazı ithaline devam ediyor.

Ahmet Dursun   | 19.06.2019
Çin ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran'dan enerji ithalatına devam ediyor

Ankara

Çin, ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran'dan sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithaline devam ediyor.

Bloomberg'in tanker izleme verilerine dayandırdığı habere göre, Çin'in enerji şirketleri ABD yaptırımlarına ve Washington'la ticaret savaşına karşın İran'dan LPG ithalini sürdürüyor.

Pekin, Washington yönetiminin Çin ürünlerine ek gümrük tarifeleri uygulamasına karşılık geçen yıl ağustosta ABD'den alınan gaz ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeden önce LPG ihtiyacının beşte birini ABD'den ithal ediyordu.

Pekin ile Washington arasındaki ticaret gerilimi sonrasında Çinli enerji şirketleri LPG için İran'a yöneldi. Çin nisan ayında LPG ihtiyacının üçte birini İran'dan karşıladı.

Paris merkezli enerji araştırma şirketi Kypler SAS'ın tanker izleme verilerine göre de ABD'nin 2 Mayıs'ta İran'a petrol yaptırımlarından muafiyetleri kaldırmasından sonra da Çin, İran'dan LPG almaya devam etti.

İran'dan mayıs ve haziran aylarında LPG yüklü en az 4 süper tanker Çin'e sevk edildi.

Kypler SAS'ın analistlerinden Ilya Niklyaev, İran'da yüklenen tankerlerin çeşitli yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalıştığına dikkati çekerek, "Vericilerini kapatıyorlar, kasıtlı olarak yanlış varış yeri gösteriyorlar ve yüklerini Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait limanlardan almış gibi gösteriyorlar." dedi.

ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

Çin'in de aralarında bulunduğu 8 ülkeye İran'a petrol yaptırımlarından muafiyet getiren ABD yönetimi, İran petrol ihracatını sıfıra indirme hedefiyle 2 Mayıs'ta muafiyetleri sonlandırma kararı almıştı.

Çin-ABD ticaret savaşı geçen yıl mart ayında Trump yönetiminin Çin'e yönelik ilave gümrük tarifeleri uygulamasıyla başlamış, Çin de ABD'nin adımına karşılık bu ülkeden alınan ürünlere ek gümrük vergisi getirmişti. Son olarak 8 Mayıs'ta 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına uygulanan ilave vergi yüzde 25'e çıkarılmıştı.

İki ülkeden üst düzey diplomatların yürüttüğü 13 ticaret müzakeresinde somut anlaşmaya ulaşılamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muhammed Mursi: Kararlı bir duruş, gururlu bir mücadele ve onurlu bir ömür
Körfez'de sıcak savaş uzak ihtimal
ABD-İran krizinde ezber bozmak: Basra-Hint-Pasifik ekseni
Avrupa Birliği yeni başkanlarını seçebilecek mi?
İsrail’de siyasi kültürün ve istikrarın testi olarak erken seçimler

Benzer haberler

İran'dan ticarette 'Rusya ve Çin' formülü

İran'dan ticarette 'Rusya ve Çin' formülü

Netanyahu'dan İran'a üstü kapalı uyarı

İran yabancı turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak

Trump’ın Savunma Bakanı adayı Esper, Patriot üreticisi Raytheon için lobi yapıyordu

Trump’ın Savunma Bakanı adayı Esper, Patriot üreticisi Raytheon için lobi yapıyordu
Körfez'de sıcak savaş uzak ihtimal

Körfez'de sıcak savaş uzak ihtimal
'ABD ile savaş olmayacak'

'ABD ile savaş olmayacak'