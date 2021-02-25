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Dünya

Çin ABD'li diplomatlara rektal sürüntü ile Kovid-19 testi uygulandığı iddiasını reddetti

Çin, havaalanlarındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kontrolleri sırasında bazı ABD'li diplomatlardan test için rektal sürüntü örneklerinin alındığına dair iddiaları reddetti.

Emre Aytekin   | 25.02.2021
Çin ABD'li diplomatlara rektal sürüntü ile Kovid-19 testi uygulandığı iddiasını reddetti

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, Pekin'de olağan basın toplantısında gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna yanıt verdi.

Çin'in hiçbir zaman ABD'li diplomatlardan rektal sürüntü testi yaptırmalarını istemediğini belirten Cao, "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ve ilgili diğer yasa ile düzenlemeler uyarınca ABD'li diplomatların ve ailelerinin onurunu ve gururunu zedelemeden güvenliğini temin etme taahhüdümüze bağlıyız." ifadelerini kullandı.

Washington Post gazetesinde, geçen hafta bazı diplomatların bakanlığa kendilerine rektal test uygulandığını bildirdiğine ilişkin bir haber yayımlanmıştı.

Çin'de ülkenin bazı bölgelerinden Pekin'e gelen yolculara geniz ve boğaz sürüntüsü ile kan örneklerinin yanı sıra rektal sürüntü örneklerinin test edilmesini zorunlu tutuyor.

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