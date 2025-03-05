Dolar
36.42
Euro
39.05
Altın
2,917.92
ETH/USDT
2,242.50
BTC/USDT
88,352.00
BIST 100
10,017.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor
logo
Dünya

Çin, 2025'te savunma harcamalarını yüzde 7,2 artıracak

Çin'in, savunma harcamalarını 2025'te geçen yıla göre yüzde 7,2 artıracağı bildirildi.

Emre Aytekin  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Çin, 2025'te savunma harcamalarını yüzde 7,2 artıracak

Pekin

Maliye Bakanlığının Çin Ulusal Halk Kongresine (ÇUHK) sunduğu bütçe taslağında, savunma harcamalarının bu yıl yüzde 7,2 artışla 1,78 trilyon yuana (250 milyar dolar) çıkacağı belirtildi.

Savunma harcamalarındaki artış, geçen yılın bütçesiyle aynı oranda oldu. Geçen yılki taslak bütçede savunma harcamalarının 2024'te yüzde 7,2 artışla 1,66 trilyon yuana (o günkü kurla 230 milyar dolar) çıkacağı belirtilmişti.

Artış oranı, hükümetin bu yıl için "yüzde 5 civarında" belirlediği ekonomik büyüme hedefini aşıyor.

Çin'in savunma harcamaları Devlet Başkanı Şi Cinping'in göreve geldiği 2013'ten bu yana her yıl büyüme oranının üzerinde artış gösterdi. Savunma harcamaları 10 yılda iki kattan fazla arttı.

ABD ile rekabet

Çin, ABD'nin ardından en fazla savunma harcaması yapan ülke konumunda bulunuyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip iki ülke arasında artan ekonomik ve jeopolitik rekabet, Çin'i askeri alanda gücünü artırmaya yöneltiyor.

Savunma uzmanları, harcamalardaki artışın, Pekin'in kısa vadede savaş ve çatışma arayışında olmadığını ancak uzun dönemde askeri modernizasyonunu sürdürme, Tayvan sorunu ve Güney Çin Denizi'ndeki artan gerilimlere karşı muharebe kapasitesini güçlendirme niyetini gösterdiği değerlendirmesini yaptı.

ABD, hem kapasitesinin büyüklüğü hem de teknolojik kabiliyeti ile askeri alanda Çin'e karşı üstünlüğünü koruyor. ABD Kongresi, geçen yılın sonunda, 2025 mali yılı için 850 milyar dolarlık savunma bütçesine onay vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Askeri Ataşesi göreve başladı
"Özel hayvan yaşamevi"ne ilişkin esaslar düzenlendi
Emine Erdoğan: 105 yıldır sarsılmaz bir irade ortaya koyan Yeşilay'ın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun
Türkiye Maarif Vakfı, Gambiyalı gençleri kaliteli eğitimle hayata hazırlıyor

Benzer haberler

Çin, 2025 yılı için yüzde 5 civarında büyüme hedefliyor

Çin, 2025 yılı için yüzde 5 civarında büyüme hedefliyor

Çin, 2025'te savunma harcamalarını yüzde 7,2 artıracak

ABD Gelir İdaresinin, istihdam ettiği 90 bin kişinin yarısını işten çıkaracağı iddia edildi

AB liderleri, Ukrayna ve savunma konulu olağanüstü zirvede bir araya geliyor

AB liderleri, Ukrayna ve savunma konulu olağanüstü zirvede bir araya geliyor
Trump'ın tarife politikaları ticarette gerilimi tırmandırıyor

Trump'ın tarife politikaları ticarette gerilimi tırmandırıyor
Çin'in Washington Büyükelçiliğinden Trump'ın tarifesine yanıt

Çin'in Washington Büyükelçiliğinden Trump'ın tarifesine yanıt
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet