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Dünya

CIA'in yetim çocukları Danimarka'da yaptığı deneylerde kullandığı iddia edildi

İdris Sülün   | 30.12.2021
CIA'in yetim çocukları Danimarka'da yaptığı deneylerde kullandığı iddia edildi

İstanbul

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), 1960'lı yıllarda Danimarka'da yaptığı psikolojik deneylerde yetim çocukları kullandığı öne sürüldü.

Danish Radio adlı yayın kuruluşunun "The search for myself" adlı belgeselden aktardığına göre, CIA, yüzlerce Danimarkalı yetim çocuk üzerinde psikolojik deneyler yaptı.

Belgeselde, CIA'in 1960'ların başında başlayan deneylerde, şizofreni vakalarında kalıtım ve çevre arasındaki ilişkiyi araştırmak için 311 Danimarkalı yetim çocuğu kullandığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, evlat edinilen ya da yakınlardaki yetimhanelerde yaşayan çocukların üzerinde yapılan deneyler, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki şehir hastanesinin bodrum katında gerçekleştirildi.

"Sevimli şeyler olacak" sözüyle kandırıldılar

Söz konusu deneye çocukken katıldığını söyleyen film yapımcısı Per Wennick, bir sandalyeye oturtulup kollarına, bacaklarına, kalbinin çevresine elektrotlar yerleştirildiğini ve yüksek, tiz sesleri dinlemek zorunda bırakıldığını aktardı.

Deneylerin, çocukların psikopatik özelliklere sahip olup olmadığını ortaya çıkarmak için yapıldığı tahmin edilirken Wennick, hastaneye götürülmeden önce "sevimli şeyler olacak" sözüyle kandırıldığını iddia etti.

Wennick, "Bu, çok rahatsız ediciydi ve bu sadece benim hikayem değil, birçok çocuğun hikayesi." ifadesini kullandı.

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