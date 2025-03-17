Chicago'da Aziz Patrick Günü'nde nehir yeşile boyandı
ABD'nin Chicago kentinde Aziz Patrick Günü etkinlikleri kapsamında şehir merkezindeki Chicago Nehri yeşile boyandı, bu yıl 70. kez düzenlenen geleneksel yürüyüşe binlerce kişi katıldı.
Ankara
ABD'de her sene en renkli Aziz Patrick Günü etkinliklerine ev sahipliği yapan Chicago'da bu gelenek bu yıl da bozulmadı.
Binlerce Chicagolu sabahın erken saatlerinden itibaren Aziz Patrick Günü etkinlikleri için yeşil renkli kıyafet ve kostümleriyle sokakları doldurdu.
Kentteki ilk etkinlik olan Chicago Nehri'nin boyanmasına yerel saatle 10.00 sıralarında başlandı. Doğaya zarar vermeyen, formülü gizli tutulan madde nehirde dolaşan botlardan suya bırakıldı.
Chicago'da günün en büyük ikinci etkinliği ise binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel yürüyüş oldu.
Her yıl 17 Mart'ta kutlanan Aziz Patrick Günü, İrlanda'nın koruyucu azizi Aziz Patrick'in anısını yaşatmak amacıyla düzenleniyor. 5. yüzyılda Hristiyanlığı İrlanda'ya getirdiği kabul edilen Aziz Patrick, ülkenin dini ve kültürel kimliğinde önemli bir figür olarak kabul ediliyor.
Başlangıçta dini bir bayram olarak ortaya çıkan Aziz Patrick Günü, zamanla İrlanda kültürünün ve mirasının kutlandığı etkinliğe dönüştü.
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