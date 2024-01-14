Cezayir'in batısında 4,3 büyüklüğünde deprem
Cezayir'in batısındaki Galizan ilinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Cezayir
Cezayir Astrofizik ve Jeofizik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Galizan iline bağlı Vad el-Cuma'nın 11 kilometre güneybatısı olan 4,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 18.28'de kaydedildi.
Galizan Sivil Savunma Dairesinden yapılan açıklamada, deprem sebebiyle can ya da mal kaybının yaşanmadığı, sadece korku ve panikten 4 bayılma vakasının kaydedildiği belirtildi.
Sivil Savunma Dairesi, depremin ardından bölgeye ekiplerini seferber etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.