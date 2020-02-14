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Dünya

Cezayir'de yeni hükümet güvenoyu aldı

Cezayir'de kurulan yeni hükümet, parlamentonun alt kanadı Ulusal Halk Meclisi'nden güvenoyu aldı.

Abderrazak Boulkemh,Hamdi Yıldız   | 14.02.2020
Cezayir'de yeni hükümet güvenoyu aldı

Cezayir

Cezayir'de Abdulaziz Cerrad'ın başbakanlığında kurulan yeni hükümet, parlamentonun alt kanadı Ulusal Halk Meclisi'nden güvenoyu aldı.

Ulusal Halk Meclis Başkanı Süleyman Şennin, yaptığı açıklamada, hükümetin programını sunmasının ardından parlamenterlerin yeni hükümete güvenoyu verdiklerini duyurdu. Şennin, hükümete güvenoyu veren parlamenterin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Üç gün boyunca hükümet programı Meclis'te tartışılmış oylama öncesinde Cerrad yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un "Yeni Cezayir" esasları ve akaryakıt dışında ekonomik çeşitlendirme temelli programını uygulayacaklarına dikkati çekmişti.

Gelecek cumartesi Parlamento'nun üst kanadı Millet Meclisi'nde ikinci bir oylamanın ardından hükümet programı uygulanmaya başlanacak.

Cezayir'de 20 yıllık yönetimi sonlandıran gösteriler

Cezayir, 20 yıldır ülkeyi yöneten Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5'inci kez aday olmasıyla şubat 2019'da kitlesel protestolara sahne olmuştu. Ordunun "uyarısıyla" Buteflika nisan 2019'da istifa etmek zorunda kalsa da gösteriler durmadı.

Ülkede bir yandan seçim için sandıklar kurulurken bir yandan da binlerce kişi "seçim dayatmasına hayır" sloganıyla sokaklarda protestolarını sürdürdü.

Seçimdeki adayların tamamının Buteflika rejimi döneminde siyaset sahnesinde yer alması protestocular tarafından sıkça eleştirildi.

Cezayir'de muhalefetin ve göstericilerin "yönetimde köklü değişiklikler yapılmadan sandığın kurulmaması" yönündeki taleplerine rağmen 12 Aralık 2019'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 58'ini alan Abdulmecid Tebbun, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı oldu.

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