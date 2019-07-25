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Dünya

Cezayir'de ulusal diyaloğu yönetecek isimler belli oldu

Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak ulusal diyalog oturumlarını yönetmekle görevlendirilen 6 bağımsız isim belli oldu.

Abdel Razek Abdallah,Said İbicioğlu   | 25.07.2019
Cezayir'de ulusal diyaloğu yönetecek isimler belli oldu

Cezayir

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, ulusal diyaloğu yönetecek 6 kişi olarak, "eski Meclis Başkanı Kerim Yunus, Anayasa Uzmanları Fatihe Bin Abu ile Buzeyd Lizhari, Ekonomi Uzmanı İsmail el-Elmas ve Öğretim Üyeleri Abdulvahab Bin Calul ile İzzeddin Bin İsa'yı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Öte yandan geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih yaptığı yazılı açıklamada, diyaloğun başarıya ulaşması için muhalefetin görüşmelere katılma şartı olarak öne sürdüğü "gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması" konusu üzerinde çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Ordunun Cezayir'deki gösterilerde ülke bayrağından başka bayrak açılmasını yasaklamasının ardından Amazig (Berberi) kökenlerini temsil etmek adına sarı-yeşil ve ortasında Amazig sembolünün bulunduğu bayrağı taşıyanlar gözaltına alınmıştı.

Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir Bin Salih 4 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gereken şartların oluşturulması amacıyla "bağımsız isimlerden" oluşacak bir grubun ulusal diyaloğu yönetmekle görevlendirilmesini öngören teklifte bulunmuştu.

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