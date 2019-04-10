Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.41
Dolar
5.69
BIST 100
97,015.02
Altın
1,307.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cezayir'de seçim tarihi açıklandı

Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Temmuz'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Enes Canlı   | 10.04.2019
Cezayir'de seçim tarihi açıklandı

Cezayir

Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Buteflika'nın istifasından sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Temmuz'da gerçekleştirileceğini duyurdu. 

Cezayir cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Temmuz'da gerçekleştirileceği ve Bin Salih'in seçim kurulunu göreve çağırdığı belirtildi. 

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde bulunan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Buteflika, beşinci dönem adaylığına başlayan protestolar karşısında 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimleri ertelemişti.

Cumhurbaşkanının görevde kalmasına karşı devam eden protestoların ardından, ordunun da sözlü uyarılarıyla, Abdulaziz Buteflika, 2 Nisan'da istifa etmişti.

Cumhurbaşkanın istifası sonucunda, anayasaya göre Millet Komisyonu Başkanı Abdulkadir bin Salih, dün parlamentoda gerçekleştirilen oturum sonucunda geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelmişti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil
Balkanlar’da değişen güç dengeleri
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor

Benzer haberler

'Cezayir'de görüntü net değil sisli'

'Cezayir'de görüntü net değil sisli'

'Ordu geçiş sürecine destek verecek'

Cezayir hükümetinden 'kaos' uyarısı

Cezayir'de geçici cumhurbaşkanından 90 gün içinde seçim sözü

Cezayir'de geçici cumhurbaşkanından 90 gün içinde seçim sözü
'Cezayir devrimi, Arap Baharı'nın en başarılı devrimlerinden'

'Cezayir devrimi, Arap Baharı'nın en başarılı devrimlerinden'
Cezayir genelkurmayı, mesajında geçici cumhurbaşkanına değinmedi

Cezayir genelkurmayı, mesajında geçici cumhurbaşkanına değinmedi