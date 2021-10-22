Dolar
9.61
Euro
11.17
Altın
1,787.62
ETH/USDT
3,964.40
BTC/USDT
60,825.00
BIST 100
1,479.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşuyor
logo
Dünya

Cezayir'de iki bakanlık Fransızca kullanımını sonlandırdı

Cezayir'deki "Mesleki Eğitim" ile "Gençlik ve Spor" bakanlıkları, resmi yazışma ve eğitimlerde Fransızca kullanımını sonlandırdıklarını duyurdu.

Abderrazak Boulkemh, Enes Canlı   | 22.10.2021
Cezayir'de iki bakanlık Fransızca kullanımını sonlandırdı

Cezayir

Mesleki Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bakanlık bünyesindeki eğitimlerde ve tüm resmi yazışmalarda Arapçanın zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Benzer şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığı da iç yazışmalar dahil tüm resmi iletişimde Arapça kullanımını mecburi kıldı.

Söz konusu bakanlıkların attığı bu adımın hükümet genelinde alınmış bir karar olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Cezayir'de Savunma Bakanlığı hariç bakanlıkların çoğu iç yazışmalarında yoğun biçimde Fransızcayı kullanıyor. Arapçanın resmi dil olduğu Cezayir'de, Berberice de ikinci resmi dil olarak kabul ediliyor.

Cezayir-Fransa hattında artan gerilim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim'de Le Monde gazetesinde yayımlanan "Cezayir'in sömürge tarihini Fransa nefreti üzerine inşa ettiği" yönündeki sözleri üzerine Cezayir yönetimi 3 Ekim'de hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

Macron'un açıklamaları üzerine Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Macron'un yorumları, (1830-1962 yıllarında) Fransız sömürgeciliğine karşı yiğit bir direnişle kendilerini feda eden 5 milyon 630 bin şehidin anısına kabul edilemez bir hakarettir." ifadesine yer verilmişti.

Cezayir'in, iç işlerine müdahale edilmesinin kesinlikle reddedildiği vurgulanan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için derhal ülkeye çağırdığı kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'deki araştırmaya göre Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısı 5-11 yaş grubunda yüzde 90,7 etkili
Rusya'da Kovid-19 vakaları ve can kayıpları en üst seviyeye ulaştı
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Romanya nüfusuna oranla günlük Kovid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşti
Avustralya'nın Melbourne kentinde 'dünyanın en uzun tam kapanması' sona erdi

Benzer haberler

Cezayir, Batı Sahra sorununun görüşülmesi için yapılan 'yuvarlak masa toplantılarından' çekildi

Cezayir, Batı Sahra sorununun görüşülmesi için yapılan 'yuvarlak masa toplantılarından' çekildi

Cezayir'de iki bakanlık Fransızca kullanımını sonlandırdı

Arap Parlamentosu Macron’un Cezayir ile ilgili sözlerini kınadı

Fransız tarihçi: Macron Erdoğan'a çok odaklanarak Mağrip'te en ciddi tehditlerin Rusya ve BAE'den geldiğini unutuyor

Fransız tarihçi: Macron Erdoğan'a çok odaklanarak Mağrip'te en ciddi tehditlerin Rusya ve BAE'den geldiğini unutuyor
Fransa'da '17 Ekim 1961 Katliamı'nda ölen Cezayirliler anıldı

Fransa'da '17 Ekim 1961 Katliamı'nda ölen Cezayirliler anıldı
Şentop, Fransa'nın 1961'de Cezayirlileri katledişinin yıl dönümünde tepki mesajı paylaştı

Şentop, Fransa'nın 1961'de Cezayirlileri katledişinin yıl dönümünde tepki mesajı paylaştı