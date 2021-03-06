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Dünya

Cezayir'de halk 'köklü değişim' talebiyle yine sokaklara indi

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un meclisi feshederek erken seçim kararı alması üzerine yeniden başlayan kitlesel halk hareketi kapsamında binlerce kişi başkent dahil pek çok ilde gösteri düzenledi.

Gülşen Topçu   | 06.03.2021
Cezayir'de halk 'köklü değişim' talebiyle yine sokaklara indi Fotoğraf: Mousaab Rouibi/AA

Algeria

Hirak protesto hareketinin ikinci haftasında başkent Cezayir, Vehran, Becaye ve Konstantin gibi kentler, "köklü değişim" talebinin dillendirildiği gösterilere sahne oldu.

Göstericilerden siyasi aktivist Ali Lahdari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezayirlilerin her hafta barışçıl gösterilerle değişim çağrısı yaptığını söyledi.

Lahdari, değişimin istenen düzeyde olmadığını ve bu yüzden gösterilerin devam ettiğini belirtti.

Bir diğer aktivist Süfyan Hedaci ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle duran gösterilerin yeniden ve güçlü bir şekilde başladığını ifade etti.

Hedaci, halkın köklü değişim konusunda ısrarcı olduğunu ve talepleri gerçekleşinceye kadar sokaklarda kalmaya devam edeceğini dile getirdi.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık yönetiminin sonunu getiren Hirak protesto hareketi, "rejimde köklü değişim" talebiyle Buteflika sonrası da gösterilerini sürdürmüş ancak gerek yönetimin uyguladığı baskılar gerekse dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle eylemlerini Mart 2020'de sonlandırmıştı.

Hirak protesto hareketinin başladığı günün 2. yılına denk gelen 22 Şubat'ta Cezayir halkı yeniden meydanlara inmişti.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 24 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığına ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "yolsuzluk ve nefretin olmadığı bir cumhuriyet inşa etme" sözü vermişti.


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