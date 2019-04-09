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Dünya

Cezayir'de geçici cumhurbaşkanı belli oldu

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı oldu.

Enes Canlı   | 09.04.2019
Cezayir'de geçici cumhurbaşkanı belli oldu

Cezayir

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı oldu.

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