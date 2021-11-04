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Dünya

Cezayir'de erken yerel seçim için kampanya süreci başladı

Cezayir'de 27 Kasım'da yapılması planlanan erken yerel seçim için propaganda süreci başladı.

Halime Afra Aksoy   | 04.11.2021
Cezayir'de erken yerel seçim için kampanya süreci başladı

Cezayir

Ülkede eyalet ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere düzenlenecek seçimlere 58 eyalette 877 parti listesi ve 281 bağımsız olmak üzere 1158 il meclisi listesi katılıyor.

Ülke genelindeki 1541 belediye için ise seçimlerde 40 siyasi partiyi temsilen 4 bin 860 liste ve 988 bağımsız olmak üzere 5 bin 848 liste yer alıyor.

Bugün başlayan seçim propagandasının 21 gün devam etmesi bekleniyor.

Bağımsız Ulusal Seçim Kurumu'na göre 21 gün süren seçim propaganda süreci, oy kullanma işleminden üç gün önce sona eriyor.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 30 Ağustos'ta seçmenleri 27 Kasım'da eyalet ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına çağıran bir kararname çıkarmıştı.

İşçi Partisi ile Kültür ve Demokrasi Birliği, şartların olgunlaşmadığı gerekçesiyle seçimleri boykot ettiklerini açıklamıştı.

Cezayir'de eyalet ve belediye meclislerinin görev süresi Kasım 2022'de dolacaktı.

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