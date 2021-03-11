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Dünya

Cezayir'de erken seçim 12 Haziran'da düzenlenecek

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, erken genel seçimin 12 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Abderrazak Boulkemh,Çağrı Koşak   | 11.03.2021
Cezayir'de erken seçim 12 Haziran'da düzenlenecek

Algeria

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un 12 Haziran'da parlamento seçimlerine gidilmesi için kararname imzaladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, 18 Şubat'ta parlamentonun alt kanadını feshettiğini açıklarken, ülkedeki kitlesel protesto hareketi Hirak'ın öncü isimlerinden onlarca kişiye af uygulamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık yönetiminin sonunu getiren Hirak hareketi, 2'nci yıl dönümünde yeniden alevlenmişti.

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