Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.81
BIST 100
96,861.42
Altın
1,275.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu konuşuyor
logo
Dünya

Cezayir'de cumhurbaşkanı seçimi için 24 adaylık başvurusu

Eski Cumhurbaşkanı Buteflika rejiminin sembol isimlerine karşı gösterilerin devam ettiği Cezayir'de 4 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimine 24 adaylık başvurusu olduğu bildirildi.

Abdel Razek Abdallah,İdris Okuducu   | 21.04.2019
Cezayir'de cumhurbaşkanı seçimi için 24 adaylık başvurusu

Cezayir

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejiminin sembol isimlerine karşı gösterilerin devam ettiği Cezayir'de 4 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimine 24 adaylık başvurusu olduğu bildirildi.

Cezayir İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi için 11 Nisan'dan bu yana 24 kişinin adaylık başvurusunda bulunduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı seçimine, ülkedeki protestoları düzenleyen halk hareketi ve meclisteki muhalefet katılmayı reddediyor.

Cezayir Hakimler Sendikası, sokağa çıkan halkın Buteflika rejiminin sembol isimlerinin gitmesi yönündeki talepleri karşılanmadan seçimin yapılmasını kabul etmediklerini açıklamıştı.

Ülkede Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in 4 Temmuz'da cumhurbaşkanı seçimi yapılacağına yönelik açıklamasına rağmen geçiş dönemi yetkililerine karşı gösteriler devam ediyor.

Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz, göstericilerin hedef aldığı başlıca isimler olarak öne çıkıyor.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, yaklaşık 1,5 aydır süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?
Kuzey Makedonya’dan iadesi istenen FETÖ mensupları nerede?
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor

Benzer haberler

'Teröristler ve destekçileri mutlaka kaybedecek'

'Teröristler ve destekçileri mutlaka kaybedecek'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan şehit askerler için başsağlığı

TUR 2019'un beşinci etabını Felix Grossschartner kazandı

e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti

e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunda 5. etap heyecanı

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunda 5. etap heyecanı
Cezayirliler geçiş dönemi liderlerine karşı 9. haftada da sokakta

Cezayirliler geçiş dönemi liderlerine karşı 9. haftada da sokakta