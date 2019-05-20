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Dünya

Cezayir'de Buteflika'nın kardeşinin tutukluluğu devam edecek

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ile 2 eski İstihbarat Teşkilatı başkanı Muhammed Medin ile Beşir Tartag'ın tutukluluğunun devam etmesine karar verildi.

Gülşen Topçu   | 20.05.2019
Cezayir'de Buteflika'nın kardeşinin tutukluluğu devam edecek

Cezayir

Devlet Radyosu'nun haberine göre, Buleyde Askeri Mahkemesi, savunma heyetinin Buteflika, Medin ve Tartag'ın tutukluluğuna son verilmesi yönündeki talebini reddetti. 

Buleyde Askeri Mahkemesi'ne bağlı Askeri Savcılık 5 Mayıs'ta Buteflika, Medin ve Tartag'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Eski Cezayir Savunma Bakanı Halid Nizar, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, Said Buteflika'nın, gösteriler sırasında Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in görevden alınması ve olağanüstü hal ilan edilmesi konusunda kendisiyle görüştüğünü belirtmişti. Nizar, Said Buteflika'nın adeta fiili cumhurbaşkanıymış gibi kendisiyle iletişim kurduğunu da ifade etmişti.

Medin, Eylül 2015'te 25 yıllık İstihbarat Başkanlığı görevinden alınmış ve yerine Tartag atanmıştı. Tartag'a da geçen ay görevinden el çektirilmişti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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