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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Cezayir: Filistin'i BM'ye tam üye devlet yapma zamanı geldi

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, "Filistin'i Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üye devlet yapma zamanı geldi." dedi.

Hamdi Yılmaz, Muhammed Emin Canik  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Cezayir: Filistin'i BM'ye tam üye devlet yapma zamanı geldi Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Cezayir

Attaf, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bakanlar düzeyinde yapılan Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin talep edildiği karar tasarısının onaylanacağı "Orta Doğu" oturumunda konuştu.

Cezayirli Bakan Attaf, "Filistin'i BM'ye tam üye devlet yapma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Filistin'e BM'de tam üyelik verilmesinin barış sürecini canlandıracağını aktaran Attaf, böylece "iki devletli çözümün de karşı karşıya kaldığı tehlikelerden korunacağını" ifade etti.

Attaf, "Filistinliler kendi devletlerini kurma hususunda tarihi hakka sahip ve (BM) Güvenlik Konseyi, iki devletli çözümün uygulanması için acil harekete geçme konusunda tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Cezayir Dışişleri Bakanı, "işgalci İsrail'in Filistin devletinin yıkıntıları üzerinde bölgede barışın sağlanacağı yanılsamasını teşvik etmekte ısrar ettiğini" belirtti.

Attaf, "Gazze'deki savaşın, Batı Şeria'daki boğucu baskının ve (yasa dışı Yahudi) yerleşimlerin, Büyük İsrail Projesinin yeniden canlandırılma aşamaları olduğu artık kimse için bir sır değil." diye konuştu.

Filistin'in üyelik başvurusu

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında "gözlemci statüsü" almıştı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması için talepte bulunmuştu.

Guterres de 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazarak, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu.

BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne" iletmişti.

BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.

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