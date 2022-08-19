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Dünya

Cezayir’deki orman yangınları söndürüldü

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, dün, ülkenin çeşitli kentlerinde 17 Ağustos’tan itibaren etkili olan yangınlarda 37 kişinin hayatını kaybettiğini, 183 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Esat Fırat   | 19.08.2022
Cezayir’deki orman yangınları söndürüldü

Cezayir

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan ve 37 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan tüm orman yangınlarının söndürüldüğünü duyurdu.

Cezayir ulusal radyosuna göre, Sivil Savunma Başkanlığı Enformasyon ve İstatistik Müdürü Albay Aşur Faruk, “Bu sabah itibarıyla ülkedeki tüm orman yangınları söndürülmüştür.” dedi.

Albay Faruk, son 24 saatte Tunus sınırındaki Et-Tarif kentinde 73, kuzeydoğudaki Suk Ahras kentinde ise 18 ayrı noktada çıkan yangınların da söndürüldüğünü belirtti.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos’tan başlayarak zirveye ulaşan orman yangınlarında 37 kişinin hayatını kaybettiği, 183 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Can kayıplarının 30'u Et-Tarif kentinde, 5'i Suk Ahras'ta, 2'si ise kuzeydoğudaki Setif kentinde kaydedilmişti.

Sivil Savunma Başkanlığı, dün, toplam ölü sayısını önce 41 olarak açıklamış, sonradan düzeltmeye gitmişti.

Zarar görenlere tazminat ödenecek

Et-Tarif, yangınlarda en büyük zararın görüldüğü kent oldu. Et-Tarif'te geniş ormanlık alanın yanı sıra hayvanat bahçesi yok oldu ve ülkenin en önemli milli parklarından biri olarak bilinen El-Kala Milli Parkı'nın büyük kısmı da hasar gördü.

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere Et-Tarif kentine giden Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, gelecek haftadan itibaren yangınlarda zarar gören vatandaşlara tazminat ödeneceğini açıklamıştı.

Yangınların doğal sebeplerden çıktığını söyleyen Bin Abdurrahman, hızı saatte 91 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yangınları kontrol altına almanın zorlaştığını belirtmişti.

Öte yandan Cezayir Adalet Bakanlığı ise yangınların kasıtlı çıkarılma iddialarına ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Savunma Bakanlığına bağlı Jandarma Komutanlığı da dün yaptığı yazılı açıklamada, Et-Tarif'te başkalarına ait tarım ürünlerini yaktığı tespit edilen 4 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.




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