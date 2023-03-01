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Dünya

Çevreciler AB'nin EastMed projesine desteğini protesto etti

Çevreciler, Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesini (EastMed) desteklemesine karşı gösteri düzenledi.

Ata Ufuk Şeker   | 01.03.2023
Çevreciler AB'nin EastMed projesine desteğini protesto etti Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Bir grup çevre örgütü Greenpeace aktivisti, Brüksel'deki AB Komisyonu binası önünde bir araya geldi.

Yeşil mont giyen göstericiler, AB Komisyonu ana girişine gazın savaşı körüklediğine işaret eden ve saatli bomba resmi içeren büyük bir afiş yapıştırdı.

Protestocular, gazın çevre ve çatışma riskine neden olduğuna dikkati çeken pankartlar açtı.

Greenpeace'in protestoya ilişkin yaptığı açıklamada, EastMed boru hattı projesinin yalnızca sera gazı emisyonlarına ve iklim krizine katkı yapmakla kalmadığı aynı zamanda Avrupa'da barışı da tehdit ettiği belirtildi.

AB'nin EastMed projesini ortak fayda sağladığı gerekçesiyle 10 yıldır desteklediği anımsatılan açıklamada, Doğu Akdeniz havzasında petrol ve doğal gaz çıkarılması ve yeni boru hattı inşa edilmesi planının bölgedeki jeopolitik gerilimleri şiddetlendirdiği ve bütün bölgedeki askeri gerginliği artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, EastMed boru hattının hayata geçirilmesi durumunda savaş riskini ve iklimdeki bozulmayı daha da artıracağına işaret edildi.

Barışın desteklenmesinin AB'nin temel değerleri arasında yer aldığı anımsatılan açıklamada, buna rağmen AB Komisyonu'nun desteklemeyi planladığı sınır ötesi fosil altyapı projelerinin jeopolitik etkisini hiçbir zaman değerlendirmediğine dikkat çekildi.

EastMed projesiyle Doğu Akdeniz'deki gazın Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) ve Girit Adası üzerinden Yunanistan'a, oradan da İtalya üzerinden Avrupa'nın iç kısımlarına ulaştırılması planlanıyor.

Yaklaşık bin 900 kilometre uzunluğundaki EastMed boru hattı projesinin, 3 bin metre derinlikte ilerlemesi ve 7 yılda tamamlanması öngörülüyor.

Yılda 10 milyar metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olacak projenin maliyetinin 7 milyar doları aşacağı hesaplanıyor.

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