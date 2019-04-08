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Dünya

CENTCOM, İran'ın terör listesinde

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldı.

Muhammet Kurşun   | 08.04.2019
CENTCOM, İran'ın terör listesinde

Tahran

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, Devrim Muhafızları Ordusunun yabancı terör örgütleri listesine dahil edilmesine karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını duyurdu. 

Milli Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, ABD hükümeti "terörizmin destekçisi" olarak nitelendirildi, ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) ve onunla bağlantılı güçlerin terör örgütleri listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu asılsız karar bölgesel ve evrensel güvenlik ile barış için tehlikelidir. Ayrıca uluslararası hukuk ile BM kararlarının da ihlalidir. DMO, bölgedeki müttefikleriyle birlikte El Kaide, DEAŞ, Nusra ve diğer terör örgütlerine karşı mücadele etmiştir."

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