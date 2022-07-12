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Dünya

CENTCOM, DEAŞ'ın üst düzey elebaşılarından Maher al-Agal'ı öldürdüğünü açıkladı

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM), Cinderes yakınlarında düzenledikleri hava saldırısında DEAŞ'ın üst düzey elebaşılarından Maher al-Agal'ı öldürdüklerini duyurdu.

Kasım İleri   | 12.07.2022
CENTCOM, DEAŞ'ın üst düzey elebaşılarından Maher al-Agal'ı öldürdüğünü açıkladı

Washington DC

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, 12 Temmuz'da Halep'e bağlı Cinderes kasabası yakınlarında DEAŞ'ın iki üst düzey elebaşına saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Saldırıda DEAŞ'ın ilk beş elebaşından biri olan ve DEAŞ'ın Suriye'deki lideri Maher al-Agal öldürüldü. Maher ile yakından ilişkili üst düzey bir DEAŞ elebaşı da saldırı sırasında ağır yaralandı. Başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için bu operasyona kapsamlı bir planlama yapıldı. İlk inceleme, sivil kayıplar olmadığını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Agal'ın, DEAŞ içinde üst düzey elebaşı olmasının yanı sıra Irak ve Suriye dışında DEAŞ ağlarının gelişmesine yardımcı olduğu belirtilen açıklamada, sözlerine yer verilen CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, "Bu saldırı, CENTCOM'un bölgeye olan sarsılmaz bağlılığını ve DEAŞ'ın kalıcı yenilgisini teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Buccino, "CENTCOM bölgede yeterli ve sürdürülebilir bir varlık muhafaza ediyor ve bölgesel güvenliğe yönelik tehditlere karşı koymaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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