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Dünya

Çekya ve Letonya, Rus vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini durdurdu

Aşkın Kıyağan, Mehmet Yılmaz   | 24.02.2022
Çekya ve Letonya, Rus vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini durdurdu

Burgenland

Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin ardından Batılı ülkeler art arda yaptırım kararları alırken, Çekya ve Letonya Rus vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, güvenlik toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırısı sonrasında doğal gaz ve petrol arzına yönelik kesintiye hazır olduklarını ifade etti.

Fiala, ülkesinin yeterince rezerve sahip olduğunu, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’dan tedarik edilen petrol ve gaz açığını gidermek için farklı ülkelerle sürdürdüğü görüşmeleri desteklediklerini dile getirdi.

Çekya'daki Rus konsolosluklarının faaliyetleri durduruluyor

Çekya’nın Brno ve Karlovy Vary kentlerindeki Rus konsolosluklarına verilen faaliyet izinlerinin geri çekileceğini bildiren Fiala, Rusya'nın St. Petersburg ve Yekaterinburg şehirlerindeki Çek Konsolosluklarının faaliyetlerini de durdurulacağı bilgisini paylaştı.

Fiala, insani durumlar hariç, Rus vatandaşlarının vize başvurularının askıya alındığını belirterek, Çekya’nın Ukrayna’dan gelecek sığınmacıları kabul etmeye hazır olduğunu bir kez daha yineledi.

Ukrayna'dan gelecek 10 bin kişiye barınma merkezi hazırlanacak

Letonya’da hükümetin olağanüstü kabine toplantısında Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin doğuracağı sonuçlara ilişkin bir dizi kararlar alındı.

Buna göre Ukrayna’dan gelecek sığınmacılar için 10 bin kişilik bir barınma merkezi hazırlanması kararlaştırıldı.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Ukrayna'daki güvenlik durumu doğrultusunda, ülkesinin Rusya Büyükelçisi Maris Riekstins'in istişareler için geri çağrılacağını söyledi.

Vize ve kültürel etkinlikler iptal edildi

Rinkevics ayrıca, özel durumlar dışında Rus vatandaşlarına vize verilmesinin de askıya alındığını dile getirdi.

Bu arada Kültür Bakanı Nauris Puntulis de Rusya’ya kültürel etkinlikte bulunmak üzere gitmeyi planlayan sanatçıların bu durumu bir kez daha gözden geçirmelerini istedi.

Puntulis, Ukrayna ile dayanışma içinde olunması çağrısında bulunarak, devlet destekli tüm kültür kurumlarının "Rusya'daki tüm planlanmış faaliyetlerinin iptal edildiğini" söyledi.

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