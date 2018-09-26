Çavuşoğlu'ndan "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında "Özel Sektör ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri - Yeni Geliştirilen İş Modelleri" başlıklı oturumda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "UNDP ile 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizin en önemli başlığını özel sektör oluşturuyor." dedi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği'nin girişimiyle düzenlenen etkinlikte Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" (SDG) kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği yaptığına işaret etti.

Çavuşoğlu, "UNDP ile 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizin en önemli başlığını özel sektör oluşturuyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de birçok kez özel sektör olmadan 2030 gündeminin tam olarak tamamlanmayacağını dile getirdi." diye konuştu.

"Özel sektörün öneminin farkındayız"

"Özel sektörün öneminin farkındayız." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'de özel sektörün önemine en az uluslararası gündem kadar vurgu yapıldığını ve bu konuda İstanbul'da 2011 yılında bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin şu anki uluslararası iş modellerinin başarıya ulaşması için desteğini sürdüreceğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelere de sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda," "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bağlılığımızı bir kez daha teyit etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Muhabir: Dildar Baykan