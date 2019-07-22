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Dünya

Çavuşoğlu ve Lavrov Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Suriye ve İdlib'deki gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 22.07.2019
Çavuşoğlu ve Lavrov Suriye'yi görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakanın Suriye ve İdlib konularını ele aldığı bildirildi.

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