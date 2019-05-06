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Çavuşoğlu, Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

Çavuşoğlu, Stoltenberg ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-AB ilişkileri ve Türkiye'nin S-400 alımını ele aldı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 06.05.2019
Çavuşoğlu, Stoltenberg ile bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-AB ilişkileri ve Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımı konularını görüştü.

Çavuşoğlu ve Stoltenberg, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı vesilesiyle Çankaya Köşkü'nde ikili ve heyetler arası görüşme yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i karşılamasının ardından başlayan görüşmeye ilişkin değerlendirmesini, Twitter'daki sosyal medya hesabında paylaştı.

Çavuşoğlu, mesajında, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le NATO-AB ilişkileri ve ülkemizin S-400 alımı dahil pek çok konuyu değerlendirdik. Londra'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın hazırlıklarını görüştük." ifadelerini kullandı.

"NATO, Türkiye ile dayanışma içindedir"

Ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf ve mesaj paylaştı.

Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için yeniden Ankara'da olmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye çok değerli bir müttefiktir ve NATO, ciddi güvenlik sınamalarıyla karşı karşıya olan Türkiye ile dayanışma içindedir." değerlendirmesinde bulundu.

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