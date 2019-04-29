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Dünya

Çavuşoğlu IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'taki temasları kapsamında IKBY Başbakanı Barzani ile bir araya geldi.

Mazin Majeed Asaad Baqal   | 29.04.2019
Çavuşoğlu IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Erbil

Irak'ta Bağdat ve Basra temaslarının ardından Erbil'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanlık konutunda IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile basına kapalı ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Barzani'nin, onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.

Erbil'deki temasları kapsamında Çavuşoğlu, IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ve Türkmen siyasi temsilcilerle bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Türkmen milletvekilleriyle bir araya gelmiş, daha sonra Basra'da Vali Esad el-İdani ile görüşme gerçekleştirmişti.

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