Çavuşoğlu Hırvatistan Dışişleri Bakanı Buric ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te Hırvat mevkidaşı Buric ile bir araya geldi.

Fotoğraf: AA/Cem Özdel

BÜKREŞ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere geldiği başkent Bükreş'te Hırvat mevkidaşı Buric ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmenin içeriğine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Buric ile ikili ilişkileri ve planlanan üst düzey ziyaretleri ele aldıklarını belirtti.

Muhabir: Zuhal Demirci