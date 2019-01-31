Çavuşoğlu Hırvatistan Dışişleri Bakanı Buric ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te Hırvat mevkidaşı Buric ile bir araya geldi.

anasayfa > dünya 31.01.2019

Çavuşoğlu Hırvatistan Dışişleri Bakanı Buric ile görüştü
Fotoğraf: AA/Cem Özdel

BÜKREŞ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere geldiği başkent Bükreş'te Hırvat mevkidaşı Buric ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmenin içeriğine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Buric ile ikili ilişkileri ve planlanan üst düzey ziyaretleri ele aldıklarını belirtti.

Muhabir: Zuhal Demirci

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