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Dünya

Çavuşoğlu Erbil'de IKBY'nin yeni başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Mazin Majeed Asaad Baqal   | 10.06.2019
Çavuşoğlu Erbil'de IKBY'nin yeni başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Erbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'nin yemin törenine katılmak için Erbil'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Çavuşoğlu, havalimanında Barzani ile görüştü.

Daha sonra Çavuşoğlu, IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu'nun, Erbil'de Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile de bir araya gelmesi bekleniyor. 

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