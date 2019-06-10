Çavuşoğlu Erbil'de IKBY'nin yeni başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Erbil
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'nin yemin törenine katılmak için Erbil'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Çavuşoğlu, havalimanında Barzani ile görüştü.
Daha sonra Çavuşoğlu, IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu'nun, Erbil'de Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.