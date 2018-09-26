Çavuşoğlu, BM'de EAGÜ toplantısında konuştu

BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında EAGÜ toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye olarak EAGÜ ülkeleriyle iş birliğimizi sürdürme ve derinleştirme anlamında taahhütlerimize bağlıyız." dedi.

Fotoğraf:AA/Cem Özdel

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM binasında yapılan En Az Gelişmiş Ülkeler toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.

EAGÜ kategorisinde yer alan ülkelerin üretim kapasitelerini artırmak için sarf ettikleri çabalardan övgüyle bahseden Çavuşoğlu, söz konusu ülkelerin ekonomik alanda attıkları tüm adımların takdire şayan olduğunu belirtti.

12 en az gelişmiş ülkenin belirli kriterleri sağlamak için ciddi adımlar attıklarını söyleyen Çavuşoğlu, diğer ülkelerin de bu seviyelere gelmesini ve 2020 hedeflerine ulaşmalarını arzu ettiklerini kaydetti.

"Taahhütlerimize bağlıyız"

"Türkiye olarak EAGÜ ülkeleriyle iş birliğimizi sürdürme ve derinleştirme anlamında taahhütlerimize bağlıyız." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2017 yılındaki resmi kalkınma yardımının 8,2 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bu miktarla Türkiye'nin bu alanda lider konumda olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "EAGÜ İstanbul Eylem Planı'na bağlılığımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

- BM Teknoloji Bankası

BM Teknoloji Bankasının 4 Haziran'da Gebze'de açıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2017-2021 yıllarında bu bankaya yıllık 2 milyon dolar kaynak sağlayacağını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, EAGÜ ülkeleri için önemli bir adım olduğunu vurguladığı bankaya ilgili tüm paydaşların katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Çavuşoğlu ayrıca BM Kalkınma Programı ile iş birliği halinde EAGÜ ülkeleri için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG) yönelik yeni bir girişim başlatacaklarını ifade etti.

Çavuşoğlu konuşmasını, "Türkiye, EAGÜ ülkelerinin sürdürülebilir kalkınmasına ve ekonomik gelişimine bulunduğu her platformda katkı sağlamaya devam edecektir." sözleriyle tamamladı.

Söz konusu toplantıyla ilgili olarak Twitter hesabından da paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "En Az Gelişmiş Ülkelere (EAGÜ) desteğimiz sürüyor. Resmi kalkınma yardımlarımızın yüzde 20’si bu ülkelere yönelik. Gebze’de kurulan BM Teknoloji Bankası da EAGÜ’lerin kapasite gelişimine önemli katkı yapacak." ifadelerini kullandı.



