Çavuşoğlu Almanya'da vatandaşlarla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunu ziyaret ederek, Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Ankara
Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'daki 42 başkonsolosun katılımıyla düzenlenen Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Almanya'nın Düsseldorf kentinde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunu ziyaret eden Çavuşoğlu, konsolosluğun vize işlem bölümünde incelemelerde bulundu.
Çavuşoğlu, vize, vekalet ve diğer resmi işlemlerini yaptırmak üzere buraya gelen Türk ve yabancı ülke vatandaşlarıyla sohbet ederek, birimin işleyişine ilişkin başkonsolosluk yetkililerinden bilgi aldı.
Çavuşoğlu, Dr. Dilek Gürsoy'u kabul etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da "yılın doktoru" ödülü alan Yapay Cerrahi Uzmanı Dr. Dilek Gürsoy'u kabul etti.
Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı için Düsseldorf'ta bulunan Bakan Çavuşoğlu, yapay kalp alanında yaptığı çalışmalarla Almanya'da yılın doktoru ödülü almaya hak kazanan Yapay Cerrahi Uzmanı Dr. Dilek Gürsoy ile Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu'nda görüştü.
Gürsoy'u başarısından dolayı tebrik eden Çavuşoğlu, bu olayın Almanya'da yaşayan Türk toplumuna örnek olduğunu belirtti.
Çavuşoğlu, Gürsoy'a başarı hikayesini doğrudan gençlerle paylaşma tavsiyesinde bulunarak, işçi emeklisi bir annenin evladı olarak böyle önemli bir ödül almasının anlamlı olduğunun altını çizdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.