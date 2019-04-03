Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.32
Dolar
5.62
BIST 100
94,441.10
Altın
1,290.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Türk-Amerikan ilişkilerini ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.

Hakan Çopur   | 03.04.2019
Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Washington

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türk-Amerikan ilişkilerini ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD'nin başkenti Washington'daki Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ve son gelişmelerin ele alındığı ve ikili ilişkilerin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO'nun 70. yılı dolayısıyla yarın yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Washington'da bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun Washington temasları kapsamında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de yarın bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mısır’da yargının zoru ne?
Ukrayna seçimlerinde beklenen oldu
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?

Benzer haberler

Meksika Devlet Başkanından Trump'a 'sınırı kapatmama' tavsiyesi

Meksika Devlet Başkanından Trump'a 'sınırı kapatmama' tavsiyesi

'ABD artık karar vermeli'

ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Türkiye açıklaması

'İsrail, Golan ve Kudüs hediyelerinin bedelini ağır ödeyecek'

'İsrail, Golan ve Kudüs hediyelerinin bedelini ağır ödeyecek'
'S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır'

'S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır'
ABD'deki Müslüman gençlerden Kongreye yoğun ilgi

ABD'deki Müslüman gençlerden Kongreye yoğun ilgi