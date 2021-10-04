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Dünya

Cansuyu, Tanzanya'da 20 su kuyusu açtı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Tanzanya'nın kurak bölgelerinde açtığı 20 su kuyusu ile 17 bin kişinin temiz su ihtiyacını karşıladı.

Arife Karakum   | 04.10.2021
Cansuyu, Tanzanya'da 20 su kuyusu açtı

İstanbul

23 farklı alanda yardım organizasyonu düzenleyen Cansuyu, ‘Su Kuyusu Projesi’ ile Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’nın Darüsselam şehrine 3 saat mesafede bulunan Kisemvuli, Vikindu ve Muandege bölgelerine su ulaştırdı.

'Canlı Hayvan Dağıtım Projesi'ni de sürdüren Cansuyu Derneği, proje kapsamında 200 keçiyi Tanzanya'da Handeni bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci, milyonlarca insanın içme suyu için her gün kilometrelerce yol yürüdüğü Afrika'da su kuyusu açmaya devam edeceklerini belirtti.

Değirmenci, temiz suyun yerel halkın hayatını kolaylaştırmasının yanı sıra bölgedeki tarımsal ve hayvansal faaliyetleri de geliştirdiğini söyledi.

Yapılan yardımların muhtaç insanlara umut olduğunu dile getiren Değirmenci, hayırsever bağışçıların destekleriyle Afrika'daki kalkınma projelerine devam edeceklerini kaydetti.​​​​​​​

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