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Dünya

Cammu Keşmir'de çatışma: 5 ölü

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde bağımsızlık yanlısı direnişçilerle Hint paramiliter güçleri arasında çıkan çatışmada, 5 direnişçi hayatını kaybetti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 10.06.2020
Cammu Keşmir'de çatışma: 5 ölü Fotoğraf: Faisal Khan/AA

Ankara

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde bağımsızlık yanlısı direnişçilerle Hint paramiliter güçleri arasında çıkan çatışmada, 5 direnişçi yaşamını yitirdi.

NDTV kanalındaki habere göre, Shopian bölgesinde devriyedeki güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 5 direnişçi hayatını kaybetti.

Yetkililer, bölgede operasyonun devam ettiğini bildirdi. Bu, son 4 günde aynı bölgede güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında yaşanan üçüncü çatışma oldu.

Shopian bölgesindeki çatışmalarda 7 Haziran'da 5, 6 Haziran'da 4 direnişçi yaşamını yitirmişti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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