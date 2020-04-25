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Dünya

Cammu Keşmir'de çatışma: 5 ölü

Cammu Keşmir'dede son iki günde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda 5 direnişçi öldü, bir polis memuru yaralandı.

Emel Gözellik   | 25.04.2020
Cammu Keşmir'de çatışma: 5 ölü

Ankara

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde son iki günde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda 5 direnişçi öldü, bir polis memuru yaralandı.

Polis yetkilileri, Pulwama bölgesinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında direnişçilerle çatışma çıktığını kaydetti.

Çatışmada 3 direnişçi hayatını kaybetti.

Yetkililer, dün akşam da Kulgam bölgesinde polis memurlarını kaçırmaya teşebbüs eden 2 direnişçinin öldürüldüğünü bildirdi. Çatışma sırasında bir polis memuru yaralandı.

Shopian bölgesinde bir köyde 22 Nisan'da güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 direnişçi yaşamını yitirmişti.

Hindistan ile Pakistan arasında son haftalarda karşılıklı top atışlarının artması bölgedeki gerilimi yükseltti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

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