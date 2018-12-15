Cammu-Keşmir'de 6 sivil ve 3 direnişçi öldürüldü

SRİNAGAR

Cammu Keşmir bölgesindeki polis ve görgü tanıkları, bölgenin güneyinde Pulwama köyünü kuşatan güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi ve bir askerin öldüğünü bildirdi. Çatışma sırasında bir asker de yaralandı.

Olayın ardından bölgede Hindistan yönetimi karşıtı gösteri düzenlendi. Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sırasında 6 sivil yaşamını yitirdi, en az 22 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları güvenlik güçlerinin kalabalığın üzerine ateş açtığını belirtti.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz