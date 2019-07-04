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Dünya

California'da 6,4 büyüklüğünde deprem

ABD'nin California eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Betül Yürük   | 04.07.2019
California'da 6,4 büyüklüğünde deprem

New York

ABD'nin California eyaletinde 6,4 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezince, California eyaletinin güneyinde kaydedilen depremin 6,4 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

Sabah saatlerinde gerçekleşen sarsıntıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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