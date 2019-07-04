California'da 6,4 büyüklüğünde deprem
ABD'nin California eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
New York
ABD'nin California eyaletinde 6,4 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezince, California eyaletinin güneyinde kaydedilen depremin 6,4 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.
Sabah saatlerinde gerçekleşen sarsıntıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.