Dolar
18.62
Euro
18.27
Altın
1,652.71
ETH/USDT
1,589.70
BTC/USDT
20,611.00
BIST 100
4,178.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti, tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezdi.
logo
Dünya

California Körfezi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem oldu

Büşra Selvi Öğütcen   | 04.11.2022
California Körfezi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem oldu

Ankara

California Körfezi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletine bağlı Bahia Kino bölgesi açıkları olduğunu duyurdu.

California Körfezi'ndeki 6,2 büyüklüğünde deprem, 10 kilometre derinlikte oldu.

Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Azerbaycan arasında "Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları" alanında iş birliği
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ban'ın 14 yıl hapsi istendi
İstanbul merkezli 25 ildeki ehliyet sınavında usulsüzlükten elde edilen gelir PKK/YPG'ye aktarılmış
AYM'den "çukur eylemlerine" ilişkin hak ihlali başvurularına ret
Tuğgeneral Albasan, "Orta Doğu’da Türk Askeri Misyonu"nu anlattı

Benzer haberler

California Körfezi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem oldu

California Körfezi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem oldu

Sağlık Bakanı Koca: İzmir'deki depremden panik sebebiyle 64 kişi etkilendi, 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanı Soylu: İzmir'de yaklaşık 20 binada hasar var, yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor

İçişleri Bakanı Soylu: İzmir'de yaklaşık 20 binada hasar var, yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor
İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
İzmir ve civar illerde "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

İzmir ve civar illerde "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet