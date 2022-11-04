California Körfezi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem oldu

Ankara
California Körfezi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletine bağlı Bahia Kino bölgesi açıkları olduğunu duyurdu.
California Körfezi'ndeki 6,2 büyüklüğünde deprem, 10 kilometre derinlikte oldu.
Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.