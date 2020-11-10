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Dünya

Büyük Önder Atatürk Avustralya’da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Avustralya’nın başkenti Canberra, Sydney ve Melbourne kentlerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Recep Şakar   | 10.11.2020
Büyük Önder Atatürk Avustralya’da anıldı

Melbourne

Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla Türkiye’nin Canberra Büyükelçiliği, Sydney ve Melbourne Başkonsoloslukları tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri düzenledi. 

Başkent Canberra ve Sydney’deki Atatürk anıtlarında vatandaşlarında katılımıyla gerçekleşen törenlerin yanı sıra Sydney ve Melbourne Başkonsolosluklarındaki anma etkinliklerinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği saat 9'u 5 geçe 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunu takiben İstiklal Marşı’nın okunduğu törenlerde anıtlara çelenk konuldu, İstiklal Marşı eşliğinde göndere yarıya kadar Türk bayrakları çekildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk hakkında bilgiler içeren konuşmaların yapılmasının ardından anma etkinlikleri sona erdi.

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