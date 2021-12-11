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Dünya

Burkina Faso'da yeni Başbakan Lassina Zerbo oldu

Fatma Esma Arslan   | 11.12.2021
Burkina Faso'da yeni Başbakan Lassina Zerbo oldu

Dakar

Burkina Faso'da jeofizik mühendisi Lassina Zerbo başbakan olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore tarafından yapılan açıklamada, 58 yaşındaki Zerbo'nun başbakanlık görevine getirildiği duyuruldu.

Zerbo, Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Antlaşması'nın (CTBT) hazırlık komisyonunda çeşitli görevlerde bulundu.

Burkina Faso'da kasımda düzenlenen terör saldırılarında 58 askerin yaşamını yitirmesi, kamuoyunda hükümete karşı ciddi eleştirilere neden olmuştu.

Bu saldırılardan sonra Cumhurbaşkanı Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmiş, hükümet terörle mücadelede başarısız olmakla suçlanmıştı.

Kabore ise yükselen tepkiler nedeniyle 2019'dan bu yana görevde bulunan Başbakan Joseph Marie Dabire'yi 8 Aralık'ta görevden almıştı.





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