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Dünya

Burkina Faso'da darbe girişiminin engellendiği duyuruldu

Fatma Esma Arslan  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Burkina Faso'da darbe girişiminin engellendiği duyuruldu

Dakar

Burkina Faso'da hükümeti devirmeye çalışan çetenin çökertildiği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Jean-Emmanuel Ouedraogo, yaptığı açıklamada, 14 Ocak'ta geçiş hükümetine karşı darbe planlayan çete üyelerinin yakalandığını duyurdu.

Ouedraogo, darbe girişiminde bulunan çetede birçok askeri personel, sivil ve aktivistin yer aldığını, soruşturma sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Mevcut geçiş hükümetinin lideri İbrahim Traore, 30 Eylül 2022'de darbeyle başa gelen Albay Paul-Henri Sandaogo Damiba'yı devirerek cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Damiba da dönemin Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'yi devirerek Ocak 2022'de yönetime el koymuştu.

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