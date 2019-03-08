Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.13
Dolar
5.45
BIST 100
101,538.30
Altın
1,297.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Burkina Faso'da 100 kişi Müslüman oldu

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonunun, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da yürüttüğü çalışmalar neticesinde 100 kişi Müslümanlığı seçti.

Ali Ebubekir Tokcan   | 08.03.2019
Burkina Faso'da 100 kişi Müslüman oldu

Istanbul

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonunun (İDDEF), Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da yürüttüğü çalışmalar neticesinde 100 kişi Müslüman oldu.

İDDEF'ten yapılan yazılı açıklamada, başkent Vagadugu'ya 70 kilometre uzaklıktaki Kudugu şehrine bağlı 2 bin 500 nüfuslu Zimidin ve Giuguin köylerinde İslamiyeti seçen 100 kişinin, ihtida töreniyle Müslüman olduğu belirtildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde kelime-i şahadet getiren kişilerin, Zeynep, Fatma, Ayşe, Ömer, Ali, Ahmet ve Adem gibi isimleri aldığı kaydedildi.

Daha önce de Kindi köyünde, 150 kişinin Müslüman olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDEF'e bağlı Miraç Medresesi Müdürü Muhammed Boyna, Burkina Faso'daki eğitim seferberliğinin meyvelerinin alındığını belirtti.

Boyna, şunları kaydetti:

"Ekibimizle birlikte civardaki yerleşim yerlerine sık sık kardeşlik ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Azınlık durumda olan Zimidin ve Giuguin köylerinde Müslüman kardeşlerimize destek olarak imanlarını diri tutmalarını sağlamaya çalıştığımız gibi insani yardım faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bununla birlikte çoğunluğu Hristiyan ve yerel dinlere inanan kişilere yaptığımız ziyaretlerde İslamiyeti anlatarak, insani yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Allah'a çok şükür mutluyuz ki 100 kişi Müslüman olarak İslam'la şereflendi. Müslüman olan kardeşlerimize dini eğitim de vereceğiz."

Muhammed Boyna, bölgede insani yardımların yanı sıra su kuyusu ve cami inşa ederek, insanlık ve İslam için kalıcı eserler miras bırakmak istediklerini de ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstifa restinde ilk raund Zarif'in
İran'ın Kafkaslarda nüfuz arayışı
Somali'de yeni yönetim beklentileri karşılayamadı
Orta Asya: Avrasya'daki fay hatlarının birleştiği nokta
Tunus siyasetinde Körfez gölgesi

Benzer haberler

Güney Afrika'dan İsrail'e tepki

Güney Afrika'dan İsrail'e tepki

Afrika'da, İETT şoförlerinin bağışlarıyla eğitim merkezi açıldı

'Türkiye'nin çabaları Afrika Boynuzu için çok değerli'

Türkiye-Afrika kültürel iş birliği ve kadın dayanışması güçleniyor

Türkiye-Afrika kültürel iş birliği ve kadın dayanışması güçleniyor
Afrikalı öğrencilerin kar sevinci

Afrikalı öğrencilerin kar sevinci
Turkish Cargo sirk aslanlarını doğal yaşam alanlarına ücretsiz taşıdı

Turkish Cargo sirk aslanlarını doğal yaşam alanlarına ücretsiz taşıdı