Dolar
18.55
Euro
18.27
Altın
1,672.83
ETH/USDT
1,339.90
BTC/USDT
19,571.00
BIST 100
3,163.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuşuyor
logo
Dünya

Burkina Faso’da askeri hareketlilik yaşanıyor

Burkina Faso’da bir grup askerin başkent Vagadugu’da bazı yolları trafiğe kapattığı, devlet televizyonunun yayınını kestiği belirtildi.

Ahmet Emin Dönmez   | 30.09.2022
Burkina Faso’da askeri hareketlilik yaşanıyor

Yaounde

Ulusal basındaki haberlere göre, Vagadugu’da sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu.

Silah seslerinin ardından, bir grup asker Vagadugu’da bazı yolları trafiğe kapattı ve devlet televizyonunun yayınını kesti.

Burkina Faso’da 24 Ocak’ta Yarbay Paul Henry Damiba önderliğinde bir grup asker yönetime el koymuştu.

Damiba, 6 Mart’ta 25 üyeli geçiş hükümetini kurarak cumhurbaşkanı olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin yüzde 10'luk mevcut yaşlı nüfusu oranı 2050'de yüzde 20'ye yükselecek
Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı
Yılın ilk yarısına ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri açıklandı
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bulgaristan'daki erken genel seçim için Türkiye genelinde 166 sandık kurulacak

Benzer haberler

Burkina Faso’da askeri hareketlilik yaşanıyor

Burkina Faso’da askeri hareketlilik yaşanıyor

Türkiye'den Burkina Faso'da terör saldırısında ölenler için taziye mesajı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet