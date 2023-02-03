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Dünya

Bulgaristan'da turizm faaliyetleri aralık 2022'de arttı

Bulgaristan'da 2022'nin son ayındaki turizm faaliyetleri, 2021'in aynı dönemine oranla yükseldi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 03.02.2023
Bulgaristan'da turizm faaliyetleri aralık 2022'de arttı

Ankara

Bulgaristan Telgraf Ajansının (BTA) haberinde, Ulusal İstatistik Enstitüsünden (NSI) yapılan açıklamaya yer verildi.

Buna göre, Bulgarların yurt dışına yaptığı seyahatler, aralık 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,7 artarak 604 bin 700'e yükseldi.

Yabancıların Bulgaristan'a yaptığı seyahatler de aynı dönemde yüzde 60,3 artarak 761 bin 900'e çıktı.

Turizmde Analiz Ve Değerlendirme Enstitüsü Müdürü Rumen Draganov, NSI'nın açıkladığı verileri BTA'ya değerlendirdi.

Draganov, ülkenin Sofya, Varna, Burgaz ve Filibe kentlerine ve bu kentlerden yapılan uçuş sayısının arttığına ve bilet bulmanın zorlaştığına dikkati çekti.

Söz konusu uçuşlarda en çok Bulgar, İtalyan, İspanyol, Fransız ve İskandinavların bulunduğunu kaydeden Draganov, Bulgaristan'ın gitgide daha çok 4 mevsim turizm ülkesi olduğunu söyledi.

Draganov, Bulgaristan'a gelen turist sayısının 2022'nin son çeyreğinde 2019'un aynı dönemine oranla yüzde 10 arttığını dile getirdi.

Aralık 2022'de Bulgaristan'a gelen 761 bin 900 yabancı turistin yüzde 10'unun kayak turizmini tercih ettiğine dikkati çeken Draganov, kayak merkezlerinin, mümkün olduğu kadar suni kar sağlamak için her imkanı değerlendirdiğini söyledi.

Draganov, Avusturya, İtalya, İsviçre ve Fransa'daki bazı kayak merkezlerinin ılık hava nedeniyle kapandığını anımsattı.


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