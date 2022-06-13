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Dünya

Bulgaristan'da koalisyon ortağı partinin iki bakanı istifa etti

Bulgaristan'da Dışişleri Bakanı Genchovska ile Enerji Bakanı Nikolov istifa etti.

Saadet Firdevs Aparı   | 13.06.2022
Bulgaristan'da koalisyon ortağı partinin iki bakanı istifa etti Bulgaristan'da Başbakan Kiril Petkov'un (kürsüde) kurduğu 4'lü koalisyon hükümeti 13 Aralık 2021'de parlamentoda güvenoyu almıştı.

Ankara

Bulgar Haber Ajansına (BTA) göre, Dışişleri Bakanı Teodora Genchovska, Başbakan Kiril Petkov'a istifasını sundu.

Genchovska, istifasına Böyle Bir Halk Var Partisinin (İTN), koalisyon hükümetinden çekilmesini gerekçe gösterdi.

Halefi seçilene kadar Genchovska bakanlık görevine devam edecek.

Enerji Bakanı Alexander Nikolov da bugün aynı gerekçeyle istifa etmişti.

Bulgaristan'da Böyle Bir Halk Var Partisi (İTN), 8 Haziran’da dörtlü koalisyon hükümetinden çekileceğini açıklamıştı.

Bulgaristan Başbakanı Petkov, yaptığı açıklamada İTN'nin dörtlü koalisyondan ayrılmasının ardından azınlık hükümetiyle yola devam edeceklerini söylemişti.

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