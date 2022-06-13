Bulgaristan'da koalisyon ortağı partinin iki bakanı istifa etti
Bulgaristan'da Dışişleri Bakanı Genchovska ile Enerji Bakanı Nikolov istifa etti.
Ankara
Bulgar Haber Ajansına (BTA) göre, Dışişleri Bakanı Teodora Genchovska, Başbakan Kiril Petkov'a istifasını sundu.
Genchovska, istifasına Böyle Bir Halk Var Partisinin (İTN), koalisyon hükümetinden çekilmesini gerekçe gösterdi.
Halefi seçilene kadar Genchovska bakanlık görevine devam edecek.
Enerji Bakanı Alexander Nikolov da bugün aynı gerekçeyle istifa etmişti.
Bulgaristan'da Böyle Bir Halk Var Partisi (İTN), 8 Haziran’da dörtlü koalisyon hükümetinden çekileceğini açıklamıştı.
Bulgaristan Başbakanı Petkov, yaptığı açıklamada İTN'nin dörtlü koalisyondan ayrılmasının ardından azınlık hükümetiyle yola devam edeceklerini söylemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.