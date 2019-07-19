Euro
6.34
Dolar
5.65
BIST 100
101,849.20
Altın
1,424.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş için Van’ da uğurlama töreni düzenleniyor
logo
Dünya

Bulgaristan'da İslam bilimcisi Doç. Dr. İbrahim Yalımov vefat etti

Bulgaristan İslam Enstitüsünün eski Rektörü Doç. Dr. İbrahim Yalımov yaşamını yitirdi.

İhvan Radoykov   | 19.07.2019
Bulgaristan'da İslam bilimcisi Doç. Dr. İbrahim Yalımov vefat etti

Sofya

Bulgaristan İslam Enstitüsünün eski Rektörü Doç. Dr. İbrahim Yalımov yaşamını yitirdi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet sosyal medya hesabından, eski Bulgaristan İslam Enstitüsü Rektörü Yalımov'un vefat ettiğini duyurdu.

Ahmet, Yalımov'un vefatının Bulgaristan'daki akademik çevreler için büyük bir kayıp olduğunu belirterek, "Bulgaristan Türklerinin bir çınarı daha devrildi." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın kuzeyindeki Şumnu kentine bağlı Gradişte köyünde dünyaya gelen Yalımov, 1953'te Şumen Türk Lisesi'nden mezun oldu. Sofya Üniversitesinde Felsefe-Tarih Bölümünü bitiren Yalımov, Bulgar Bilimler Akademisinde ve Yüksek İslam Enstitüsünde yaklaşık 22 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Yalımov'un yayımlanan eserleri arasında, "Bulgaristan'da Türk Toplumunun Tarihi", "Kemalizm ve Bulgaristan'daki Yankıları", "İslam ve Demokrasi", "Bulgaristan Türk Toplumunun Etnik, Kültürel ve Dinsel Kimliği", "Bulgaristan'da Azınlık Hak ve Özgürlükleri" isimli kitaplar yer alıyor. Yalımov, 1998-2002 ve 2006-2012 yıllarında iki dönem Yüksek İslam Enstitüsünde rektörlük yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor

Benzer haberler

Bulgaristan'da İslam bilimcisi Doç. Dr. İbrahim Yalımov vefat etti

Bulgaristan'da İslam bilimcisi Doç. Dr. İbrahim Yalımov vefat etti

Bulgaristan'ın ABD'den F-16 alımı kesinleşti

Bulgaristan'da 'Breeze 2019' NATO tatbikatı

'Mehmed Şevket Eygi bir Osmanlı beyefendisiydi'

'Mehmed Şevket Eygi bir Osmanlı beyefendisiydi'
Mehmed Şevket Eygi vefat etti

Mehmed Şevket Eygi vefat etti
İsyan Ahlakı'nı kuşanan adam: Nurettin Topçu

İsyan Ahlakı'nı kuşanan adam: Nurettin Topçu